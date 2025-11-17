Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagabend mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Home Depot gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Home Depot-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 309,85 EUR.
Die Home Depot-Aktie musste um 20:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 309,85 EUR abwärts. Bei 309,45 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 316,00 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.582 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Gewinne von 33,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 280,00 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.
Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,12 USD ausgeschüttet werden.
Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,58 USD, nach 3,67 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45,28 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,22 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert.
Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,98 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen
Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen
