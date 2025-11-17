DAX23.548 -1,4%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.785 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.063 -0,4%
So bewegt sich Home Depot

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag fester

17.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Home Depot gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Home Depot-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 313,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
308,10 EUR -7,90 EUR -2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:39 Uhr sprang die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 313,35 EUR zu. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 314,60 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 314,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 427 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 31,51 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 293,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 6,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,12 USD belaufen.

Am 19.08.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,67 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 45,28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 40,22 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,98 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

