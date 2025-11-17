Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag fester

So bewegt sich Home Depot

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Home Depot-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 313,35 EUR.

Um 15:39 Uhr sprang die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 313,35 EUR zu. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 314,60 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 314,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 427 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 31,51 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 293,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 6,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,12 USD belaufen.

Am 19.08.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,67 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 45,28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 40,22 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,98 USD je Aktie aus.

