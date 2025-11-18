Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 307,10 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Home Depot-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 307,10 EUR ab.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 293,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,56 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,12 USD.

Home Depot gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,28 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 40,22 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 24.02.2026 präsentieren.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen