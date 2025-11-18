Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Blick auf Home Depot-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,4 Prozent auf 298,05 EUR abwärts.

Um 15:41 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,4 Prozent auf 298,05 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 294,60 EUR. Bei 303,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 374 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 412,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 38,27 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 1,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,12 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 19.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 USD gegenüber 3,67 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,28 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 24.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,98 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen