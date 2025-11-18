ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Home Depot auf 300 Dollar
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Home Depot nach Quartalszahlen von 320 auf 300 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das dritte Quartal der US-Baumarktkette sei schwach ausgefallen und der Ausblick sei gesenkt worden, schrieb Katharina Schmenger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Herausforderungen bestünden unter anderem wegen der schwachen Konsumstimmung weiterhin, außerdem sei die Aktie im Sektorvergleich und auf historischer Basis hoch bewertet./niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:47 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:53 / MESZ
