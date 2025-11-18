Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Home Depot. Der Home Depot-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,7 Prozent auf 300,00 EUR.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (293,10 EUR). Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 2,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Am 19.08.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,58 USD gegenüber 3,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent auf 45,28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,98 USD je Home Depot-Aktie.

