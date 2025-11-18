Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 295,00 EUR.

Die Home Depot-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 295,00 EUR abwärts. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 292,25 EUR ab. Bei 307,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 2.880 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,08 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45,28 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,22 Mrd. USD in den Büchern standen.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 24.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,98 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen