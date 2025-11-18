DAX23.120 -2,0%Est505.518 -2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 +0,7%Nas22.235 -2,1%Bitcoin80.155 +1,0%Euro1,1578 -0,1%Öl63,89 -0,2%Gold4.053 +0,2%
ROUNDUP: US-Baumarktkette Home Depot bekommt weiter Kaufzurückhaltung zu spüren

18.11.25 16:49 Uhr
ATLANTA (dpa-AFX) - Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot hat im dritten Quartal weiter die Kaufzurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen und zeigt sich pessimistischer für das Gesamtjahr. Erwartet wird nun ein Rückgang des bereinigten Gewinns je Aktie um rund fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 15,24 US-Dollar, wie der US-Konzern am Dienstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia mitteilte. Zuvor hatte der Konzern noch einen Rückgang um zwei Prozent erwartet.

Der Umsatz kletterte im bis zum 2. November gelaufenen Quartal dank der Übernahme des Verkäufers von Baumaterialien GMS Inc. um 2,8 Prozent auf 41,4 Milliarden Dollar (rund 35,7 Mrd Euro). Auf vergleichbarer Basis stiegen die Erlöse indessen kaum.

An der Börse kamen die Neuigkeiten nicht gut an. Die Aktie von Home Depot verlor im frühen US-Handel vier Prozent und entwickelte sich damit deutlich schlechter als der Gesamtmarkt.

"Unsere Ergebnisse blieben hinter unseren Erwartungen zurück, was vor allem auf das Ausbleiben von Stürmen im dritten Quartal zurückzuführen ist", sagte Konzernchef Ted Decker. Zudem verwies er auf die allgemeine Schwäche im Immobilienmarkt. Der erhoffte Anstieg der Nachfrage im dritten Quartal sei ausgeblieben.

Operativ verdiente Home Depot in dem Quartal mit rund 5,4 Milliarden Dollar 1,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 3,6 Milliarden Dollar - ein Rückgang um 1,3 Prozent./err/tav/jha/he

Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

mehr Analysen