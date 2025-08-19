Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag ohne große Veränderung

Aktienentwicklung

Die Aktie von Home Depot hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Home Depot-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 349,50 EUR.

Die Home Depot-Aktie bewegte sich um 09:04 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 349,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Home Depot-Aktie bei 349,50 EUR. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 349,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 349,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR an. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 15,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 293,10 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 16,14 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,18 USD.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Home Depot die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,99 USD fest.

