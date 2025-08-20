DAX24.293 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.849 -0,2%Nas21.134 -0,2%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1616 -0,3%Öl67,27 +0,3%Gold3.340 -0,2%
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagnachmittag billiger

21.08.25 16:11 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 344,40 EUR ab.

Die Home Depot-Aktie notierte um 15:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 344,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 343,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 346,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 66 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 19,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 293,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 19.08.2025. Es stand ein EPS von 4,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 4,60 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 45,28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,99 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.net

