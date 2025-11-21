Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Home Depot

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 282,20 EUR ab.

Die Home Depot-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 282,20 EUR abwärts.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,10 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,03 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (287,20 EUR). Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 1,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,18 USD belaufen.

Am 18.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,67 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 41,35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 40,22 Mrd. USD eingefahren.

Am 24.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 14,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot-Aktie fällt: Pessimistischer für 2025

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen