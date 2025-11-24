Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gibt am Montagnachmittag ab

DAX23.277 +0,8%Est505.546 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.720 +2,0%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1527 +0,1%Öl62,48 -0,1%Gold4.090 +0,6%
So bewegt sich Home Depot

24.11.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Home Depot gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 293,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
299,40 EUR 2,65 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie musste um 16:00 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 293,85 EUR. Die Home Depot-Aktie gab in der Spitze bis auf 293,30 EUR nach. Bei 299,75 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.470 Home Depot-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 412,70 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 40,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,18 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 18.11.2025. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,67 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 41,35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,56 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

