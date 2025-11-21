DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.437 +1,6%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1514 -0,1%Öl62,48 -1,1%Gold4.086 +0,2%
Notierung im Blick

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot zeigt sich am Freitagabend gestärkt

21.11.25 20:23 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot zeigt sich am Freitagabend gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Home Depot. Zuletzt wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 300,30 EUR nach oben.

Um 19:57 Uhr konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,9 Prozent auf 300,30 EUR. Kurzfristig markierte die Home Depot-Aktie bei 301,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 287,45 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.339 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 27,24 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 7,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,18 USD belaufen.

Am 18.11.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 41,35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 40,22 Mrd. USD eingefahren.

Am 24.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,60 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

