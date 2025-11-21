Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verteuert sich am Freitagnachmittag
Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Home Depot-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 294,80 EUR.
Im Tradegate-Handel gewannen die Home Depot-Papiere um 16:06 Uhr 2,0 Prozent. Bei 294,85 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 287,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.611 Home Depot-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,70 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Mit einem Zuwachs von 39,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 280,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,02 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,18 USD je Home Depot-Aktie.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 18.11.2025. Das EPS belief sich auf 3,62 USD gegenüber 3,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 41,35 Mrd. USD gegenüber 40,22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2026 terminiert.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 14,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
