Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Honeywell gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Honeywell-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 215,88 USD ab.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 215,88 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Honeywell-Aktie bisher bei 215,45 USD. Bei 217,03 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Honeywell-Aktie belief sich zuletzt auf 139.313 Aktien.
Am 13.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,50 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,33 Prozent könnte die Honeywell-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 179,47 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Honeywell-Aktie liegt somit 20,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Honeywell-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,37 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,50 USD.
Am 24.07.2025 hat Honeywell die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,45 USD gegenüber 2,36 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,58 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,35 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Honeywell-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Honeywell-Aktie in Höhe von 10,56 USD im Jahr 2025 aus.
