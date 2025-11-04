Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Honeywell. Die Honeywell-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 196,34 USD.
Der Honeywell-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 196,34 USD. Die Abwärtsbewegung der Honeywell-Aktie ging bis auf 194,72 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 197,66 USD. Bisher wurden via NASDAQ 112.696 Honeywell-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 242,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,51 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 179,47 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Honeywell-Aktie mit einem Verlust von 8,59 Prozent wieder erreichen.
Nach 4,37 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,27 USD je Honeywell-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Honeywell am 23.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Honeywell ein EPS von 2,16 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,41 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Honeywell wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen.
Experten taxieren den Honeywell-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,18 USD je Aktie.
Honeywell-Aktie stärker: Erwartungen im dritten Quartal geschlagen
Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Alle: Alle Empfehlungen