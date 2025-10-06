DAX24.420 +0,2%Est505.634 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.890 +0,5%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1718 -0,1%Öl65,15 +1,2%Gold3.955 +1,8%
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Kursverlauf

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Honeywell am Montagnachmittag zu

06.10.25 16:10 Uhr

06.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Honeywell zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 210,02 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Honeywell-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 210,02 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Honeywell-Aktie bei 210,49 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 210,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95.286 Honeywell-Aktien.

Am 13.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,50 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Honeywell-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 179,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Honeywell-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,37 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,50 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Honeywell am 24.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Honeywell 2,36 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 10,35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Honeywell rechnen Experten am 22.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Honeywell ein EPS in Höhe von 10,56 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum

Honeywell-Aktie dennoch tiefer: Honeywell mit Plus bei Umsatz und Gewinn

In eigener Sache

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Analysen zu Honeywell

DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.07.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.04.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2015Honeywell International NeutralUBS AG
19.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
09.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.04.2006Honeywell DowngradeJP Morgan
27.04.2006Update Honeywell International Inc.: UnderweightJP Morgan

