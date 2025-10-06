Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell tendiert am Montagabend tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Honeywell. Die Honeywell-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 208,51 USD abwärts.
Die Honeywell-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 208,51 USD nach. Bei 207,87 USD markierte die Honeywell-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 210,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 395.794 Honeywell-Aktien den Besitzer.
Bei 242,50 USD markierte der Titel am 13.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Honeywell-Aktie. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 179,47 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Honeywell-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Honeywell-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Honeywell 4,37 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Honeywell am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,45 USD gegenüber 2,36 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Honeywell im vergangenen Quartal 10,35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Honeywell 9,58 Mrd. USD umsetzen können.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Honeywell wird am 23.10.2025 gerechnet. Am 22.10.2026 wird Honeywell schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum
Honeywell-Aktie dennoch tiefer: Honeywell mit Plus bei Umsatz und Gewinn
