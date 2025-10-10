Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Freitagnachmittag gesucht

So entwickelt sich Honeywell

Die Aktie von Honeywell gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Honeywell-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 204,65 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 204,65 USD zu. Im Tageshoch stieg die Honeywell-Aktie bis auf 205,45 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 204,97 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.340 Honeywell-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2024 auf bis zu 242,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Honeywell-Aktie derzeit noch 18,49 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 179,47 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Honeywell-Aktie 14,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,50 USD, nach 4,37 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Honeywell am 24.07.2025. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Honeywell hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Honeywell-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Honeywell ein EPS in Höhe von 10,55 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

