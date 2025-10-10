DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.257 -1,9%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.360 -2,9%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1610 +0,4%Öl62,71 -3,9%Gold4.008 +0,8%
Heute im Fokus
DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefrot -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
Notierung im Fokus

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Abend mit Verlusten

10.10.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Honeywell gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 201,85 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
174,38 EUR -5,92 EUR -3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Honeywell-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 201,85 USD. In der Spitze fiel die Honeywell-Aktie bis auf 201,31 USD. Mit einem Wert von 204,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 505.218 Honeywell-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2024 markierte das Papier bei 242,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Honeywell-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 179,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Honeywell-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,37 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,50 USD.

Am 24.07.2025 äußerte sich Honeywell zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Honeywell ein EPS von 2,36 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Honeywell-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Honeywell möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Honeywell-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,55 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum

Honeywell-Aktie dennoch tiefer: Honeywell mit Plus bei Umsatz und Gewinn

In eigener Sache

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Honeywell

DatumMeistgelesen
Analysen zu Honeywell

DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.07.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.04.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2015Honeywell International NeutralUBS AG
19.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
09.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.04.2006Honeywell DowngradeJP Morgan
27.04.2006Update Honeywell International Inc.: UnderweightJP Morgan

