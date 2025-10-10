Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Abend mit Verlusten
Die Aktie von Honeywell gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 201,85 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Honeywell-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 201,85 USD. In der Spitze fiel die Honeywell-Aktie bis auf 201,31 USD. Mit einem Wert von 204,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 505.218 Honeywell-Aktien umgesetzt.
Am 13.11.2024 markierte das Papier bei 242,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Honeywell-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 179,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 erhielten Honeywell-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,37 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,50 USD.
Am 24.07.2025 äußerte sich Honeywell zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Honeywell ein EPS von 2,36 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Honeywell-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Honeywell möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Honeywell-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,55 USD fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.01.2019
|Honeywell International Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|15.02.2018
|Honeywell International Overweight
|Barclays Capital
|03.01.2018
|Honeywell International Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.12.2017
|Honeywell International Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.10.2017
|Honeywell International Outperform
|RBC Capital Markets
|15.02.2018
|Honeywell International Overweight
|Barclays Capital
|14.12.2017
|Honeywell International Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.10.2017
|Honeywell International Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2017
|Honeywell International Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.2017
|Honeywell International Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.2019
|Honeywell International Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|03.01.2018
|Honeywell International Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.2015
|Honeywell International Neutral
|UBS AG
|19.07.2012
|Honeywell International neutral
|UBS AG
|09.07.2012
|Honeywell International neutral
|UBS AG
|27.04.2006
|Honeywell Downgrade
|JP Morgan
|27.04.2006
|Update Honeywell International Inc.: Underweight
|JP Morgan
