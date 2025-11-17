DAX23.548 -1,4%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.785 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.063 -0,4%
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell verzeichnet am Nachmittag Verluste

17.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Honeywell gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Honeywell-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 198,38 USD.

Honeywell
170,80 EUR 2,22 EUR 1,32%
Um 15:52 Uhr ging es für die Honeywell-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 198,38 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Honeywell-Aktie bis auf 197,82 USD. Bei 197,89 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Honeywell-Aktie belief sich zuletzt auf 72.223 Aktien.

Bei 241,68 USD erreichte der Titel am 10.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 179,47 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Honeywell-Aktie derzeit noch 9,53 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Honeywell-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,37 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,20 USD belaufen.

Honeywell veröffentlichte am 23.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,86 USD gegenüber 2,16 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,41 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Honeywell Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,29 USD je Honeywell-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.07.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.04.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2015Honeywell International NeutralUBS AG
19.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
09.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
27.04.2006Honeywell DowngradeJP Morgan
27.04.2006Update Honeywell International Inc.: UnderweightJP Morgan

