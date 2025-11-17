Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell verzeichnet am Nachmittag Verluste

Notierung im Blick

Die Aktie von Honeywell gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Honeywell-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 198,38 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Honeywell-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 198,38 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Honeywell-Aktie bis auf 197,82 USD. Bei 197,89 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Honeywell-Aktie belief sich zuletzt auf 72.223 Aktien.

Bei 241,68 USD erreichte der Titel am 10.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 179,47 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Honeywell-Aktie derzeit noch 9,53 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Honeywell-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,37 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,20 USD belaufen.

Honeywell veröffentlichte am 23.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,86 USD gegenüber 2,16 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,41 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Honeywell Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,29 USD je Honeywell-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Honeywell-Aktie stärker: Erwartungen im dritten Quartal geschlagen

Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison