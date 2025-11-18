Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Dienstagnachmittag schwächer

Honeywell im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Honeywell. Die Honeywell-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 192,97 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Honeywell-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 192,97 USD ab. In der Spitze büßte die Honeywell-Aktie bis auf 190,62 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 191,86 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 196.396 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Bei 241,68 USD markierte der Titel am 10.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,24 Prozent könnte die Honeywell-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 179,47 USD am 10.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,20 USD. Im Vorjahr erhielten Honeywell-Aktionäre 4,37 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Honeywell am 23.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,86 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,16 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,41 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Honeywell veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,32 USD je Honeywell-Aktie.

