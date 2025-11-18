Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Honeywell

Kursentwicklung

Die Aktie von Honeywell gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Honeywell-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 192,35 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 192,35 USD. In der Spitze fiel die Honeywell-Aktie bis auf 190,62 USD. Mit einem Wert von 191,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 572.109 Honeywell-Aktien.

Bei 241,68 USD erreichte der Titel am 10.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 179,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,70 Prozent.

Für Honeywell-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,20 USD ausgeschüttet werden.

Am 23.10.2025 legte Honeywell die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,16 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Honeywell 10,41 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Honeywell dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,32 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Honeywell-Aktie stärker: Erwartungen im dritten Quartal geschlagen

Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison