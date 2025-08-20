Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell verliert am Nachmittag

DAX24.293 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.849 -0,2%Nas21.134 -0,2%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1616 -0,3%Öl67,27 +0,3%Gold3.340 -0,2%
Aktienentwicklung

21.08.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Honeywell gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Honeywell-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 216,46 USD ab.

Die Honeywell-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 216,46 USD ab. In der Spitze büßte die Honeywell-Aktie bis auf 215,79 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 216,49 USD. Von der Honeywell-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.763 Stück gehandelt.

Am 13.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 242,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 179,47 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 17,09 Prozent könnte die Honeywell-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Honeywell-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,49 USD aus.

Am 24.07.2025 hat Honeywell die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,58 Mrd. USD in den Büchern standen.

Honeywell wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,55 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Honeywell-Aktie dennoch tiefer: Honeywell mit Plus bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China-Risiko: Diese US-Konzerne sind besonders stark exponiert - Aktien von Tesla, GM & Co. im Fokus

In eigener Sache

Nachrichten zu Honeywell

Analysen zu Honeywell

DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.07.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.04.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2015Honeywell International NeutralUBS AG
19.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
09.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.04.2006Honeywell DowngradeJP Morgan
27.04.2006Update Honeywell International Inc.: UnderweightJP Morgan

