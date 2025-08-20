DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.746 -1,3%Euro1,1604 -0,4%Öl67,54 +0,8%Gold3.339 -0,3%
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Donnerstagabend stabil

21.08.25 20:24 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Donnerstagabend stabil

Die Aktie von Honeywell hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Honeywell-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 217,12 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
187,08 EUR 0,98 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 20:08 Uhr bei der Honeywell-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 217,12 USD. Die Honeywell-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 217,17 USD. In der Spitze fiel die Honeywell-Aktie bis auf 215,79 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 216,49 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 218.280 Honeywell-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2024 markierte das Papier bei 242,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Honeywell-Aktie. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 179,47 USD ab. Abschläge von 17,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,49 USD. Im Vorjahr erhielten Honeywell-Aktionäre 4,37 USD je Wertpapier.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 10,35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,55 USD je Honeywell-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Honeywell-Aktie dennoch tiefer: Honeywell mit Plus bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China-Risiko: Diese US-Konzerne sind besonders stark exponiert - Aktien von Tesla, GM & Co. im Fokus

In eigener Sache

Übrigens: Honeywell und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Honeywell

