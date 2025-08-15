Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Honeywell. Zuletzt stieg die Honeywell-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 221,31 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Honeywell nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,8 Prozent auf 221,31 USD. Bei 222,00 USD erreichte die Honeywell-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 219,56 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 103.854 Honeywell-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2024 auf bis zu 242,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 9,57 Prozent Plus fehlen der Honeywell-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 179,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,91 Prozent könnte die Honeywell-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten Honeywell-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,37 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,49 USD.
Am 24.07.2025 äußerte sich Honeywell zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,45 USD. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 2,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,58 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Honeywell-Gewinn in Höhe von 10,55 USD je Aktie aus.
