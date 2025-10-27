Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Montagabend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Honeywell. Die Honeywell-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 214,98 USD ab.
Das Papier von Honeywell gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 214,98 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Honeywell-Aktie bisher bei 214,87 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 219,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 464.522 Honeywell-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 242,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Honeywell-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 179,47 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Honeywell-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,50 USD ausgeschüttet werden.
Am 23.10.2025 hat Honeywell in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Honeywell mit einem Umsatz von insgesamt 10,41 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,99 Prozent gesteigert.
Honeywell dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Honeywell-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,63 USD fest.
Alle: Alle Empfehlungen