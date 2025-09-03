IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 244,69 USD.
Um 15:52 Uhr sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 244,69 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 245,42 USD. Bei 245,42 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 81.193 IBM-Aktien gehandelt.
Am 26.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 296,10 USD. 21,01 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 199,47 USD. Mit Abgaben von 18,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,69 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00 USD an.
IBM gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 16,98 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 11,16 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
