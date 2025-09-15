IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 255,13 USD.

Die IBM-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 255,13 USD abwärts. In der Spitze fiel die IBM-Aktie bis auf 254,82 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 255,85 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67.399 IBM-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2025 auf bis zu 296,10 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 16,06 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2024 (203,61 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,70 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie aus.

Am 23.07.2025 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,96 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 16,98 Mrd. USD gegenüber 15,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die IBM-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte IBM die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,16 USD je IBM-Aktie belaufen.

