IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM reagiert am Donnerstagabend positiv

04.09.25 20:25 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von IBM. Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Um 20:08 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 249,09 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 249,12 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 245,42 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 276.285 IBM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 296,10 USD. Dieser Kurs wurde am 26.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 18,87 Prozent wieder erreichen. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 199,47 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 24,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,69 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,67 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.

IBM ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,31 USD, nach 1,96 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,98 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte IBM am 22.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,16 USD je IBM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

