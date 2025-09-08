IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteuert sich am Abend
Die Aktie von IBM gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 259,57 USD nach oben.
Das Papier von IBM konnte um 20:05 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 259,57 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 259,57 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 256,12 USD. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 309.377 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 296,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). 14,07 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 201,94 USD am 10.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 22,20 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,69 USD, nach 6,67 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.
Am 23.07.2025 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 1,96 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 16,98 Mrd. USD gegenüber 15,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2025 11,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2020
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|19.07.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|11.04.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2018
|Red Hat Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2024
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2024
|IBM Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|24.10.2024
|IBM Sell
|UBS AG
|19.07.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|12.01.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.07.2017
|IBM Underweight
|Barclays Capital
