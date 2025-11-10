IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Abend fester

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von IBM. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 307,71 USD.

Die IBM-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 307,71 USD. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 309,92 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 306,40 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 210.811 IBM-Aktien.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 319,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 204,08 USD am 16.11.2024. Abschläge von 33,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,67 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,69 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 236,00 USD.

Am 22.10.2025 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 16,33 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2025 11,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor einem Jahr abgeworfen

IBM-Aktie knickt ein: Umsatz und Gewinn gesteigert, aber Red Hat enttäuscht Anleger