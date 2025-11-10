DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.316 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1547 -0,1%Öl63,35 -0,6%Gold4.091 +2,3%
Aktienkurs aktuell

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag kaum verändert

10.11.25 16:08 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag kaum verändert

Die Aktie von IBM zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die IBM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 306,61 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die IBM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 306,61 USD. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 307,75 USD zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 305,61 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 306,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 85.602 IBM-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2025 auf bis zu 319,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 204,08 USD ab. Mit Abgaben von 33,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,69 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00 USD an.

Am 22.10.2025 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,33 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,97 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von IBM wird am 27.01.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen