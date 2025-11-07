IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Abend mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von IBM. Der IBM-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 305,44 USD.

Die IBM-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 305,44 USD. In der Spitze fiel die IBM-Aktie bis auf 302,78 USD. Bei 309,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 279.218 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 319,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 4,55 Prozent wieder erreichen. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 204,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,18 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,69 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Am 22.10.2025 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,84 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,33 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

IBM wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

