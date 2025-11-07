IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag mit Verlusten

Blick auf IBM-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 306,39 USD abwärts.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 306,39 USD. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 305,39 USD aus. Bei 309,68 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 103.965 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 319,35 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 4,23 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2024 bei 204,08 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 6,67 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,69 USD je IBM-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Am 22.10.2025 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,84 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 16,33 Mrd. USD gegenüber 14,97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 27.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,35 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor einem Jahr abgeworfen

IBM-Aktie knickt ein: Umsatz und Gewinn gesteigert, aber Red Hat enttäuscht Anleger