IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM präsentiert sich am Donnerstagabend stärker

IBM im Blick

06.11.25 20:23 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von IBM. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 311,85 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
270,00 EUR 3,75 EUR 1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere um 20:08 Uhr 1,7 Prozent. Im Tageshoch stieg die IBM-Aktie bis auf 311,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 306,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 246.995 Stück.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 319,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Bei einem Wert von 204,08 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,69 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie aus.

Am 22.10.2025 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie generiert. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,33 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,35 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2025IBM SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2020IBM OutperformCredit Suisse Group
19.07.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
11.04.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
10.12.2018Red Hat BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2024IBM HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2024IBM HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM SellUBS AG
24.10.2024IBM SellUBS AG
19.07.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
12.01.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.07.2017IBM UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IBM Corp. (International Business Machines) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
