IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochabend gesucht

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 305,21 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 305,21 USD zu. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 306,53 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 301,38 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 177.998 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 319,35 USD markierte der Titel am 29.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,63 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 204,08 USD. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 33,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,69 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 236,00 USD angegeben.

IBM ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,33 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14,97 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte IBM am 27.01.2026 präsentieren.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,35 USD je Aktie.

