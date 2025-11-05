IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei IBM am Mittwochnachmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 305,21 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 305,21 USD. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 305,62 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 301,38 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 80.655 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 319,35 USD markierte der Titel am 29.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 204,08 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 49,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,69 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00 USD an.

Am 22.10.2025 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 16,33 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,97 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2025 11,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

