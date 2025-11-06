IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 306,08 USD abwärts.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 306,08 USD. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 304,23 USD. Bei 306,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 73.206 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 319,35 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 4,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 204,08 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 49,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,69 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 236,00 USD je IBM-Aktie aus.

Am 22.10.2025 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von -0,36 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,33 Mrd. USD im Vergleich zu 14,97 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte IBM am 27.01.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,35 USD je IBM-Aktie belaufen.

