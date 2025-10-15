IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 282,98 USD.

Um 15:52 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 282,98 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 283,43 USD. Mit einem Wert von 278,38 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 94.200 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 301,03 USD markierte der Titel am 08.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 6,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 203,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 28,05 Prozent Luft nach unten.

Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,70 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,96 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,77 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,98 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte IBM am 22.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2025 11,17 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

