IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochabend gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von IBM. Zuletzt wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 280,97 USD nach oben.

Um 20:05 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 280,97 USD nach oben. Die IBM-Aktie legte bis auf 285,40 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 278,38 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 236.154 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 301,03 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,14 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 203,61 USD ab. Mit Abgaben von 27,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,70 USD, nach 6,67 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 23.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 1,96 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 16,98 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,65 Prozent gesteigert.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 11,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

