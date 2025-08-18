DAX24.427 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,85 -0,6%Dow45.013 +0,2%Nas21.424 -1,0%Bitcoin97.788 -1,9%Euro1,1671 +0,1%Öl66,18 -0,4%Gold3.326 -0,1%
19.08.25 16:09 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag freundlich

Die Aktie von IBM zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 240,47 USD zu.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 240,47 USD. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 240,62 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 239,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 54.157 IBM-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 23,13 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2024 bei 193,78 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 19,42 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,69 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 236,00 USD je IBM-Aktie an.

IBM ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16,98 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. IBM dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

