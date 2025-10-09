DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto16,70 -3,4%Nas22.945 -0,4%Bitcoin104.341 -1,7%Euro1,1555 -0,6%Öl65,19 -1,4%Gold3.961 -1,9%
09.10.25 20:24 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verzeichnet am Abend Verluste

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 287,33 USD ab.

Die IBM-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 287,33 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die IBM-Aktie bis auf 283,41 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 289,98 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 303.383 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 301,03 USD erreichte der Titel am 08.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 4,55 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 203,61 USD am 01.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 41,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,70 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Am 23.07.2025 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,96 USD je Aktie verdient. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,98 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,17 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

