25.11.25 16:09 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag leichter

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 298,42 USD abwärts.

IBM Corp. (International Business Machines)
261,65 EUR -3,75 EUR -1,41%
Die IBM-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 298,42 USD abwärts. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 297,19 USD nach. Mit einem Wert von 304,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 87.872 Stück.

Bei 324,90 USD markierte der Titel am 13.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 8,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 214,62 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 28,08 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,71 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 236,00 USD.

IBM gewährte am 22.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 16,33 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,97 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.01.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 27.01.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 11,37 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

