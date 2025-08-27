IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

DAX24.065 +0,1%ESt505.403 +0,2%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.470 -0,2%Nas21.644 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1665 +0,2%Öl67,76 -0,1%Gold3.406 +0,3%
Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 243,73 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 243,73 USD. In der Spitze fiel die IBM-Aktie bis auf 243,38 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 245,43 USD. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 77.061 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 17,69 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 197,54 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2024). Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 23,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,67 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,69 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,96 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,98 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte IBM am 22.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,16 USD je IBM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

