IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM macht am Dienstagabend Boden gut

Die Aktie von IBM zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 316,22 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 316,22 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 319,35 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 312,60 USD. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 357.880 Aktien.

Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 319,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 203,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,69 USD. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 236,00 USD angegeben.

IBM ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,84 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 16,33 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

