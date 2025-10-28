DAX24.313 ±0,0%Est505.703 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,65 -1,8%Nas23.698 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1663 +0,1%Öl64,27 -2,3%Gold3.964 -0,7%
Aktie im Blick

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

28.10.25 16:08 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 315,08 USD zu.

Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 315,08 USD. Bei 315,25 USD erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 312,60 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 167.449 IBM-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 315,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,05 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 203,61 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,38 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,67 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,69 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 236,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 22.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 16,33 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,34 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

