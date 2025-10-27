DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.611 +1,8%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1648 +0,2%Öl65,73 +0,1%Gold3.989 -2,2%
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM macht am Abend Boden gut

27.10.25 20:23 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM macht am Abend Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von IBM. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 310,05 USD.

IBM Corp. (International Business Machines)
269,05 EUR 4,00 EUR 1,51%
Das Papier von IBM konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 310,05 USD. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 312,20 USD zu. Bei 308,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 662.407 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.10.2025 markierte das Papier bei 312,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,69 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2024 (203,61 USD). Mit einem Kursverlust von 34,33 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,70 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,67 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 236,00 USD angegeben.

IBM veröffentlichte am 22.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,36 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,11 Prozent auf 16,33 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2025 11,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2025IBM SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2020IBM OutperformCredit Suisse Group
19.07.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
11.04.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
10.12.2018Red Hat BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2024IBM HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2024IBM HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM SellUBS AG
24.10.2024IBM SellUBS AG
19.07.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
12.01.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.07.2017IBM UnderweightBarclays Capital

