IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von IBM zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die IBM-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 307,73 USD an der Tafel.
Werte in diesem Artikel
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die IBM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 307,73 USD. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 309,89 USD. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 303,00 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 308,10 USD. Zuletzt wechselten 404.931 IBM-Aktien den Besitzer.
Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 310,58 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 203,61 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 33,83 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,67 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,70 USD. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 236,00 USD angegeben.
IBM ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,84 USD gegenüber -0,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 16,33 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,97 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte IBM am 27.01.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.
In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur IBM-Aktie
IBM-Aktie knickt ein: Umsatz und Gewinn gesteigert, aber Red Hat enttäuscht Anleger
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
