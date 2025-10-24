IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Bullen treiben IBM am Abend an

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 7,2 Prozent auf 305,66 USD.

Die IBM-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,2 Prozent auf 305,66 USD. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 310,58 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 283,52 USD. Zuletzt wechselten 1.193.626 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 310,58 USD markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,61 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 203,61 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 33,39 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,70 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte IBM am 22.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,84 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM -0,36 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,33 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14,97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

